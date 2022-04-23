درة تكشف سبب غيابها عن الساحة الرمضانية هذا العام

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:09 مساءً - وعلقت الفنانة درة خلال تصريحات إذاعية عن ثنائية النجاح والفشل، وقالت: “النجاح الحقيقي انك تتغلب على فشلك وتقوم بعد ماوقعت أما بنجح بفرح بس بخاف من المسؤلية، وساعات النجاح بيصاحبه منغصات”.

وعن التشاؤم والتفاؤل قالت: “التفاؤل هو حسن الظن بالله ثم بنفسي اتفاءل بالأشخاص اللى شغلنا سوا ادى لنجاح واتشائم واقلق من اللى شغلنا فيه مشاكل وقتها بخاف اكرر التجربة معاه”.

وعن ثنائية الحب والكراهية في الحياة، قالت: “مابين الحب والكراهية مساحة رمادية غالبة.. بحب اللى يحبنى واللى مش بيحبنى بديله فرصة لان المشاعر بتتغير، أما المؤذى الكاره بتجنبه بس لو عمل شغل كويس مش بنكر”.

وتابعت: “الفعل والكلام ثنائية مكملة لبعض، الفعل اثبات بس بنحتاج التعبير عن الحلو، أما لو الكلام هيضايق يبقى بلاش، الكلمة الطيبه صدقة”.

وعن الحضور والغياب عن المشهد، قالت: “فى الوقت ده مينفعش الغياب والحضور يبقى من خلال العمل الفنى بس، وجود الفنان على السوشيال ميديا مهم وده حق الجمهور ومن المفاهيم المغلوطة أن الحضور يبدأ من السوشيال ميديا بعدها اختار مجال اشتغله، الشغل هو الأساس للتواجد”.

وعن أعمالها القادمة، قالت درة: “أحضر لعمل قوى بعد العيد عشان كده مظهرتش فى رمضان لأن الحضور والغياب لازم يكونوا بحساب فني واجتماعي”.

وعن الصحة في حياتها، قالت: ” استشعرت نعمة الصحة حين مررت بتجربة مرض والدي بالسرطان بعد ما كان بقوته وعرفت قد ايه هى مهمه ولازم نحافظ عليها بس بدون هوس حتى وقت الكورونا كنت حذرة بس مش مهووسة”.

عن ثنائية المدح والذم في حياتها وكيف تتعامل معها، قالت درة: “السوشيال ميديا خلت المدح والذم تأثيرهم مضاعف لو مجموعة شكروا فيك الباقى هيتحرج يبقى مخالف ويرفضك، و لو قالوا عنك كلام سئ هيقلدوهم حتى لو متابعوش العمل”.

وعن الشعور بالأمان في حياتها، قالت: “الأمان اعتبره تانى نعمة بعد الصحة، الأمن بيكون شعور تجاه ناس أقوى من الحب والصداقة عكس الأمان مش الخوف لكن عدم الارتياح، فالجسد بلا روح لاشئ وبيتأثر بيها جدا كل ما ننمى الروحانيات الجسد يستجيب”.

وعن ثنائية الخير والشر، قالت: “قدمت الشر فى مسلسل عربي مش مصرى اسمه الحرملك و طلع منى طاقة مختلفة لأنه شريرة شكلها يخدع وشها مبتسم وده الموجود فى الحياة، حيث اعتبر الشر مرتبط بالمرض النفسي لأن الخير هو الأساس”.

وعن ثناية الموت والحياة، قالت الفنانة درة: “اتمنى الحياة والموت تبقى زى الـ game فيها فرص كتير عشان نصحح بس طبعا ده خيال والواقع انهم مرة واحدة وعن نفسي أخاف المرض أكتر من الموت لأنه فيه ألم وعبء على من حولك”.