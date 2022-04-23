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“تضحية” من مدافع تشيلسي للانتقال إلى ريال مدريد!

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قدّم الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ، تضحية من أجل الانتقال إلى في الموسم المقبل.

وينتهي عقد روديجر مع البلوز الصيف المقبل، ورفض المدافع الألماني حتى الآن كل عروض البقاء مع تشيلسي.

وكتب جيانلوكا دي مارزيو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على موقعه الرسمي: “بات ريال مدريد على أعتاب حسم صفقة روديجر، بعد موافقة اللاعب على خفض طلباته بشأن الراتب السنوي”.

وأضاف: “حصل روديجر على أعلى عرض مالي من مانشستر يونايتد، لكن المدافع الألماني يريد ضمانًا للمشاركة في خلال الموسم المقبل”.

ولا يزال مانشستر يونايتد ينافس آرسنال وتوتنهام، على مركز مؤهل إلى دوري الأبطال، من الممتاز.

واختتم: “كان باريس سان جيرمان ويوفنتوس مهتمان أيضًا بالمدافع الألماني، لكنهما فشلا في الاتفاق على الصفقة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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