باريس سان جيرمان يغري مبابي بعرض “فلكي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

واصل مسؤولو باريس سان جيرمان، محاولاتهم لإغراء الفرنسي كيليان مبابي بالأموال لإقناعه بتجديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد مبابي في “حديقة الأمراء” الصيف المقبل، ولم يحسم اللاعب الفرنسي مستقبله حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن سان جيرمان لا يستسلم في محاولاته للإبقاء على مبابي، حيث عرض على النجم الفرنسي عقدًا لمدة عامين براتب 50 مليون يورو لكل موسم.

كما عرض النادي الباريسي، على اللاعب مكافأة ولاء قدرها 100 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن مبابي يريد معرفة إذا كان باريس في وضع يسمح له بتكوين فريق متوازن لتحقيق لقب دوري الأبطال، قبل حسم مستقبله في الموسم المقبل.

وأوضحت أن مبابي لا يزال يتمسك بحلم تحقيق الفوز الأول بدوري الأبطال في تاريخ سان جيرمان.