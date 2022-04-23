لهذا السبب تم تأجيل مسلسل مصطفى فهمي مع شقيقه

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

كشف الفنان مصطفى فهمي عن كواليس مشاركته في مسلسل “بابلو”، بطولة الفنان حسن الرداد، الذي عاد من خلاله للمشاركة في الماراثون الرمضاني بعد غياب أربع سنوات، منذ تقديم مسلسله “مليكة” الذي عرض عام 2018.

وكشف مصطفى فهمي السبب الذي جذبه للمشاركة في المسلسل، مشيرًا إلى أن أهم عامل في اختياره للأعمال التي تعرض عليه، هو السيناريو فإذا أعجبته القصة والدور الذي يقدمه لا يتردد، لكن إذا كان هناك مشكلة في أحد منهما سواء في القصة أو الدور فإنه لا يوافق.

وأكد في الوقت نفسه أنه لا يهمه أن يقدم دور البطولة، أو حتى أن يكون جزءًا منها، ولكن الأهم بالنسبة له هو الدور الذي سيقدمه بغض النظر عن أي شيء آخر.

ولفت مصطفى فهمي إلى أن دوره في مسلسل “بابلو” ليس جديدًا عليه، لكنه قدم مثله من قبل، معبرًا عن سعادته بالتعاون لأول مرة مع حسن الرداد وباقي أبطال المسلسل، مثل أروى جودة ومحمود حجازي وسلوى عثمان وغيرهم.

وأشار إلى أن دوره تدور أحداثه حول رجل يمتلك مشاريع وشركة خاصة، يديرها نجله ويحاول أن يوفر لنجليه ما يحتاجانه ويوافق لهما على كل شيء، لكن تحدث كثير من الخلافات.

وعن فكرة المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار شعبي، أكد أن معظم المسلسلات التي يقدمها الشباب في الجيل الحالي تأخذ هذا الاتجاه الذي يحمل الأكشن والحركة، عكس ما كان يقدمه جيله من الأعمال الرومانسية، قائلًا: “أيامنا كان فيه حاجة تانية حب ورومانسية”.

وعن سبب تأجيل مسلسله أولاد الهلالية مع شقيقه الفنان حسين فهمي، أوضح أن العمل كبير ويحتاج إلى تحضيرات مكثفة، لذلك كان من الصعب اللحاق بالماراثون الرمضاني، مشيرًا إلى أن فريق العمل سيبدأ في العمل عليه بعد العيد.