الأمير لويس الصغير يُكمل عامه الرابع.. كيت ميدلتون توثق اللحظة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج على موقع “إنستغرام” صوراً جديدة للأمير “لويس”- الخامس في خط خلافة العرش البريطاني- احتفالاً بعيد ميلاده الرابع.

وكانت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون هي من التقطت الصور على شاطئ نورفولك في وقت سابق من هذا الشهر، حيث شوهد الأمير الصغير يركض على الشاطئ بابتسامة على وجهه ويمسك بكرة كريكيت.

وأرفق الزوجان الملكيان؛ الأمير “ويليام” و”كيت ميدلتون” في التسمية التوضيحية: “غداً أربع سنوات”.

ومن المعروف أن دوقة كامبريدج تسعى دائمًا لالتقاط صور لأطفالها، وفي أغلب الأحيان، تلتقط “كيت” الصور التي تم إصدارها في أيام ميلادهم.

وتعيش الأسرة المكونة من خمسة أفراد على شواطئ نورث نورفولك، التي تبعد مسافة قصيرة بالسيارة عن منزلهم في أنمير هول.

الجدير ذكره أنه في العام الماضي، شارك “ويليام” و”كيت” مقطع فيديو عائلياً لطيفاً أظهر الأطفال وهم يتسلقون الكثبان الرملية ويحمصون المارشميلو على النار.