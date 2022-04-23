ردور أفعال سلبية على أوبريت “أنا اليماني”.. يفتقر إلى الحماس الوطني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار أوبريت أغنية “أنا اليماني وهذا زماني” الذي تصدر مؤخراً ترند الموسيقى على يوتيوب في اليمن حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ولاقى ردود أفعال سلبية من قبل عدد كبير من الناشطين اليمنيين.

أوبريت “أنا اليماني وهذا زماني” شاركت فيه الفنانة بلقيس فتحي مع الموسيقار أحمد فتحي والفنانة ماريا قحطان والفنان عمار العزكي والفنان عمر ياسين، حيث يمثلون مناطق مختلفة في شمال اليمن وجنوبه بلباس متسق مع مناطقهم.

ووصف عدد من الناشطين اليمنيين الأوبريت بأنه عمل “دعائي” يفتقر إلى الحماس الوطني، مشيرين إلى أن عنوان العمل نفسه لم يكن محل ترحيب عند كثيرين على اعتبار أن غالبية اليمنيين لا يستخدمون لفظة اليماني عند التعريف عن هوياتهم، إذ يفضلون “اليمني” أو “أبو يمن”؛ في حين تخالف عبارة “وهذا زماني” ما يعيشه الشعب الحزين في ظل طواحين الحرب والأزمات والصراعات قبل هدنة السلام الأممية وتشكيل المجلس الرئاسي الجديد الذي استبشر به اليمنيون مؤخراً.

وقد رصدنا لكم في موقع “بتجرد” تعليقات عدد من الناشطين اليمنيين بشأن أوبريت “أنا اليماني وهذا زماني”، إذ قال محمود الشرفي إن حملة الترويج والتشويق للأغنية نسفت كل التوقعات، حيت تفاجأ الجميع بثلاث دقائق ثلث منها موسيقى وأداء باهت وكلمات ركيكة، لولا صوت بلقيس غطى على كل العيوب.

واعتبر الصحافي والباحث سامي الكاف أن الأوبريت فكرة مكررة باستثناء الإخراج الجميل. وأضاف: “لو كانت لدي قدرة مالية لإنتاج عمل وطني كنت سأتعاقد مع الثنائي المبدع الملحن عبدالله آل سهل والفنان هاني الشيباني لتقديم عمل فني مشترك لما يقدمانه من إبداعات فنية تعزز الشعور بالانتماء”.

بينما أبدى وضاح العمراني امتعاضه قائلاً: “نحن اليمنيين صراحة نحتاج فعلاً إلى تأهيل نفسي بعد نهاية هذه الحرب، لا يجب أن يلومنا أحد أو يعتقد أننا متنمرون، العالم كله وضعنا في قعر الزجاجة ثم نسونا بداخلها”.

ورغم الانتقادات فإن الكثيرين استقبلوا الأوبريت بحماسة وطنية، معتبرين أن فرسان الأغنية قدموا عملاً رائعاً أظهروا فيه مبادرة جميلة عبرت عن حبهم لليمن بطريقتهم الخاصة، فماذا قدم جمهور المتنمرين والمنتقدين.

وغردت بلقيس فتحي على تويتر “أنا اليماني وهذا زماني”، هديتي لكم مع مجموعة من نجوم اليمن، الأغنية تتصدر الترند في اليمن الآن، وحقق فيديو كليب أوبريت “أنا اليماني وهذا زماني” 200 ألف مشاهدة بعد يوم من طرحه عبر قناة بلقيس الرسمية على يوتيوب.

وحملت أغنية “أنا اليماني وهذا زماني” كلمات محمد القاسمي وألحان أحمد فتحي وإيهاب عبد الواحد وتوزيع سيروس. وشارك في أوبريت كل من الفنانين اليمنيين أحمد فتحي وعمار العزكي وعمر ياسين وماريا قحطان.