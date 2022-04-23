شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعي: دور ناجي فى ملف سرى شرير مختلف.. ونلت شرف المشاركة بالاختيار 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد الرافعي في السباق الرمضاني في مسلسل ملف سري للنجم هاني سلامة ، حيث يقدم دور ناجي الخلعي ، والذي أستطاع من خلال أن يخطف الأنظار إليه منذ اللحظة الأولي حيث قدم دور الشرير ببراعة ، أو كما قيل عنه الشرير الذي تحبه ، كما شارك كذلك الرافعي في الجزء الثالث من مسلسل الإختيار 3 ، ليكون بذلك الشخصية الوحيدة التي ظهرت في الثلاثة أجزاء من مسلسل الإختيار ، وكشف الرافعي خلال تصريحات خاصة لليوم السابع عن كواليس عمله وعن استعداده لدور ناجي الخلعي وعن جديده خلال الفترة القادمة .

قال أحمد الرافعي : جاء ترشيحي لدور ناجي من خلال شركة الإنتاج حيث كان قد شاهدني كلا من شادي مقار وريمون مقار في العرض المسرحي " الرهان " والذي كنت قد قدمته منذ عدة سنوات في مهرجان النقابة وكان أحدهم عضو بلجنة تحكيم المهرجان ، وبعد إنتهاء العرض تحدث إلي شادي مقار وأثني علي الدور ، وكان حينها يحاولون إستقطاب الطاقات الشبابية في أعمالهم وبالفعل تواصلوا معي أثناء تحضير ملف سري ورشحوني لدور ناجي .

وعن سبب جذبه لدور ناجي في المسلسل قال : ملف سري ككل هو تجربة أولي لصاحبه وأنا أعشق تلك التجارب من هذا النوع ، كما يعتبر تجربة أولي للمؤلف مع النجم هاني سلامة ، بالإضافة للعمل مع شركة الإنتاج التي لها طابع خاص في أعمالها التي أعتدنا عليها مثل " نقل عام ، الطوفان ، قيد عائلي " ، أما دور ناجي فهو شرير مختلف عن الأدوار التي قدمتها في الأعوام السابقة ولأني مازلت أُطرح لصناع الأعمال أحببت أن أقدم هذا الدور المختلف .

وعندما عرض علي دور ناجي قمت في البداية بتحليل الشخصية ودراستها وتفككها وإعادة تركبها مرة أخري بعد إلمام وإدراك أبعادها ، ويمكن أكثر ماشغلني في شخصية ناجي هو بعده الفيزيقي ، وبالطبع دار حوار بيني وبين مؤلف العمل ومخرجه حول خيالهم عن الشخصية .

وعن كواليس العمل كشف أحمد الرافعي أن كواليسه دائما تكون هادئة كما عرف عنه ، وقال : في عملنا في الفن لابد أن تخرج النتائج بالرفق واللين ، فمن المؤكد أن هناك العديد من العوائق التي تواجهنا فلو تعاملنا معه بشكل غير هاديء سيكون الجو العام غير رائق للإبداع ، أما كواليسي مع الممثلين فمن خلال التجارب مع النجوم وجدت أن هاني سلامة هو من أهل الجمال قلبا وقالبا لا أستطيع أن أنسي إحتواءه وتبسطه وجماله ، كما أخص بالذكر أيضا الفنان محسن محي الدين فهذا الفنان يمثل لجيلي ولطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية الكثير فهو بالنسبة لنا أيقونة .

وأكد الرافعي أنه لا يخشي من حصره في أدوار الشر ، فالأدوار الشريره دائمة مركبة ويصعب تقديم الأدوار الشريره لأنصاف المواهب ولم يستطع تقدمها سوي الموهوبين وهذا الامر متعارف عليه منذ زمن مثل زكي رستم والمليجي وتوفيق الدقن وفي جيلنا خالد الصاوي وعابد عناني وتايسون وغيرهم فأدوار الشر " شيلة تقيلة " ، وأتمني تقديم دور طيب .

وعن ظهور في الإختيار 3 قال : في هذا الجزء سيظهر أبو عمر الرفاعي مع أبوه الروحي وواحد من أهم الأشخاص الذين أثروا في حياته وهو حازم صلاح أبو إسماعيل ، وأنا سعيد جدا لأن الشخصية تعتبر الوحيدة التي ظهرت في الأجزاء الثلاثة وهذا أمر يدعو للفخر والسعادة ويكفيني فخر أن الناس عرفتني من خلال الإختيار ، والأعمال التاريخية من هذا النوع لها أهمية كبيرة فهي تعرض كواليس لم نعرفها وتقوم الأجهزة بعرضها علينا فهي إجراء مضاد لقنابل الأكاذيب الكثيره ومحاولات تزيف التاريخ .

وعن جديده قال أشارك في فيلمين فيلم أرجون من تأليف عمر عبد الحليم ، وإخراج هشام رشيد وسيتم تصويره خارج مصر ، كما أشارك أيضا في فيلم آخر سيتم تصويره أيضا خارج مصر وهو مفاجأة .