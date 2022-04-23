شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوي 6.. شيرين رضا وهنادي مهنا فى مهرجان المزاريطة السينمائي برعاية حزلقوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد مكى، عن مفاجأة خلال الحلقات القادمة من المسلسل الكوميدي "الكبير أوي 6" الذى يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان 2022، وهى تنظيم "مهرجان المزاريطة السينمائى الدولى" في دورته الأولى، بحضور نجوم الفن ضيوف الشرف ومنهم شيرين رضا، فتحى عبد الوهاب، إياد نصار، محمد ممدوح، هنادى مهنا وأحمد سعد.

وظهر من خلال الفيديو "حزلقوم" وهو يعلن عن تنظيم مهرجان المزاريطة، فيما قدم "جونى وهدرس ومربوحة" لحفل الافتتاح مؤكدا أن هذا المهرجان هو الحدث الأهم في الشرق الأوسط، بينما ظهر "الكبير" وهو يبدى إعجابه بالفكرة والمهرجان، قائلا: "المزاريطة على الخريطة"، فيما ظهر "مربوحة" تستعرض حضور المهرجان بالقول: "أحلى إطلالات".

ونشر مكى، برومو الحلقات القادمة، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "مهرجان المزاريطة السنيمائى الدولى فى دورته الأولى.. قريبا".

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالى، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.



أحمد سعد



إياد نصار



جوني



شيرين رضا



فتحي عبد الوهاب



محمد ممدوح