شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 21.. أمير كرارة يقبض على الصقر أشهر قناص فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل العائدون ، بطولة النجم أمير كرتارة، والذى يعرض حالياً في الموسم الرمضانى ، أحداثاُ متتالية، حيث استطاع الضابط عمر – أمير كرارة في الوصول إلى الصقر أشهر قناص على مستوى عالم، قبل لحظات من اغتيال زعيم المعارضة داخل إحدى الدول الأوروبية، ضمن مخطط نشر الفوضى في البلاد لدخول مقاتلين تنظيم داعش الإرهابي.

وأحبط أمير كرارة، في مسلسل العائدون الحلقة 21، عملية الاغتيال، إذ تحفظ على الصقر، حتى وصلت الأجهزة الأمنية، وألقت القبض عليه، دون إحداث حالة من البلبة وسط أنصار زعيم المعارضة.

وخلال الأحداث قرر سياف وكمال استكمال مخطط إرسال المقاتلين إلى 3 دول أوروبية ومنها إلى عدد من الدول العربية لنشر الفوضى والإرهاب في البلاد.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".