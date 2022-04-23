شكرا لقرائتكم خبر عن ماندو العدل يعلن انتهاء تصوير مسلسل فاتن أمل حربى بطولة نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج ماندو العدل إنتهاء تصوير أخر مشاهد مسلسل "فاتن أمل حربى" بطولة النجم نيللى كريم وشريف سلامة، والذى يعرض حالياً في الموسم الرمضانى، من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج العدل جروب، حيث استغرق المسلسل تصوير لمدة 3 اشهر ونصف، صور بها فريق العمل في أكثر من منطقة في القاهرة .



فاتن امل حربى

مسلسل "فاتن أمل حربى" لاقى نجاحاً كبيراً وأحدث جدلا واسعاًَ بسبب قضيته، حيث يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.