الارشيف / فن ومشاهير

حقيقة تعرض ليلى اسكندر للضرب على يد زوجها يعقوب الفرحان

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر حقيقة تعرّضها للضرب من جانب زوجها الفنان السعودي يعقب الفرحان، بعد انتشار فيديو يرصد كدمات قوية على وجهها، وهي تقول: “لا تسمحي لأي رجل أن يفعل بك هذا”.

وأوضحت أن الفيديو هو إعلان لحملة تناهض العنف ضد المرأة، قائلةً: “أنا لسه بصوّر، لا تشيلوا هم. الهدف: لا للعنف ضد المرأة”.

وكانت اسكندر قد نشرت أيضاً صورة عبر حسابها في تطبيق “إنستغرام” لشابة، وكتبت عليها: “عزيزي الرجل إعلم إذا توقفت المرأة عن إزعاجك… هي توقفت عن الحب”.

وارتبط الثنائي عام 2012، لكنهما لم يعلنا زواجهما إلا في عام 2015، ورُزقا بابنهما الوحيد يوسف في العام 2019.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا