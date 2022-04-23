حقيقة تعرض ليلى اسكندر للضرب على يد زوجها يعقوب الفرحان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر حقيقة تعرّضها للضرب من جانب زوجها الفنان السعودي يعقب الفرحان، بعد انتشار فيديو يرصد كدمات قوية على وجهها، وهي تقول: “لا تسمحي لأي رجل أن يفعل بك هذا”.

وأوضحت أن الفيديو هو إعلان لحملة تناهض العنف ضد المرأة، قائلةً: “أنا لسه بصوّر، لا تشيلوا هم. الهدف: لا للعنف ضد المرأة”.

وكانت اسكندر قد نشرت أيضاً صورة عبر حسابها في تطبيق “إنستغرام” لشابة، وكتبت عليها: “عزيزي الرجل إعلم إذا توقفت المرأة عن إزعاجك… هي توقفت عن الحب”.

وارتبط الثنائي عام 2012، لكنهما لم يعلنا زواجهما إلا في عام 2015، ورُزقا بابنهما الوحيد يوسف في العام 2019.