نجوى فؤاد خائفة من الموت وحيدة.. “أعيش في منزل بالإيجار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة المصرية نجوى فؤاد عن خوفها من الموت وحيدةً مع تقدّمها في العمر، مشيرةً بغضب إلى تجاهلها في الأعمال الفنية.

وشدّدت فؤاد خلال حلولها ضيفةً على برنامج “سابع سما” الذي تقدّمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب على قناة “النهار”، إنها صرفت كل ما جنته من أموال طوال مسيرتها الفنية على مهنتها، وأنها تسكن حالياً في منزل بالإيجار.

وقالت نجوى فؤاد: “فين النقابة؟ إحنا لازم نشتغل في السن ده، مش متجوزين وفاتحين بيوت، وفي أدوية ودكاترة، والواحد كل ما بيكبر في أمراض بتيجي، دلوقتي أقل تحليل بـ5 آلاف جنيه، لازم يتسئل فينا من وزارة الثقافة ومن النقابة”.

وأضافت: “إحنا خدنا ملاليم، دلوقتي بياخدوا ملايين وبنسمع أرقام فلكي، راحت الفلوس، كان حوالي 7 مليون جنيه، في ذلك الوقت كان مبلغ كبير زي المليار دلوقتي، والمليار دلوقتي حاجة عادية. كنت بابيع وأنتج، أبيع وأعمل استعراضات، حطيت أسانسير بالكهربا في نايت كلوب، وشاشة سينما عشان مبحبّش شخص يقدّمني، وبعترف إني غلطانة، كانت واخداني الأضواء وشدّاني”.