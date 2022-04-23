حسن الرداد يحسم جدل عودة زوجته إيمي سمير غانم إلى التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه مع برنامج “Et بالعربي” المذاع على قناة mbc4، كشف الفنان حسن الرداد عن موعد عودة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم الى التمثيل بعد غياب لفترة عن الجمهور بسبب وفاة والديها الفنانَين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وقال الرداد: “إيمي شخصية حساسة جداً ولسة متأثرة لأن الظرف صعب بس قريب هتبدأ تنزل وتشتغل وبإذن الله نشتغل عمل أنا وإيمي مع بعض”.

وعن رأيها في مسلسله “بابلو”، قال: “إيمي من الشخصيات اللي معندهاش مجاملة وصريحة ومن أهم الناس اللي بهتم برأيهم وهي لو حاجة مش عجباها مش بتتفرج أصلا”.

وعن سبب تعرضهما لشائعات الانفصال، قال الرداد: “فكرت كتير ومعنديش تفسير غير إننا ثنائي محبوب وده ممكن يكون مادة لبعض المواقع إنها تكتب إشاعات عننا وإحنا مش بنطلع نتكلم عن حياتنا الشخصية وأنا مبحبش أطلع أرد لأن بيطلع كلام كتير عني فمش هرد كل شوية لكن لما بتسئل برد”.

وعن انتقاد البعض لتقديمه عدداً من الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، قال: “أنا بشوف إني بقدر أعمل حاجات مختلفة وبكتشف نفسي وممكن يكون في ألف كومنت منهم عشرين بس اللي معجبهمش وفي ناس عايزة تعترض وخلاص وأنا مبتأثرش بكلام الناس من زمان ومفيش حاجة هتعجب الكل ومبقراش تعليقات الناس”.

يُذكر أن حسن الرداد يشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “بابلو” مع الفنانين: أروى جودة، نجلاء بدر، مصطفى فهمي، رشوان توفيق، سلوى عثمان وغيرهم من النجوم.