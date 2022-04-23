شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: حظر فيلم "Doctor Strange" في السعودية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير من مجلة The Hollywood Reporter الأمريكية أن المملكة العربية السعودية، حظرت فيلم Doctor Strange الجديد، من إنتاج استوديوهات ‌‏"مارفل" للأبطال الخارقين وذلك بسبب تضمنه شخصية مثلية، حيث أنها ليست المرة الأولى التي يمنع فيها فيلم لنفس السبب، حيث تكرر الأمر مع فيلمى "Eternals" و "West Side Story"

وأشارت المجلة إلى أن قرار المنع وصل أيضا إلى دولة الكويت، ولكنها لم تؤكد الخبر، حيث كانت الشائعات قد بدأ في الانتشار حول منع الفيلم في السعودية إلى أن أكدت المجلة الخبر، وأضافت أن تذاكر الفيلم غير موجودة على مواقع الحجز في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، بينما متوفرة في الامارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يطرح في 6 مايو المقبل وفقا لتقرير سابق نشره على موقع "Hollywood reporter"، فإن الفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange الذى طرح في عام 2016.

تدور أحداث فيلم "doctor strange" حول شخصية الطبيب "ستيفين سترينج" الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، ومن تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.

ويعود الممثل العالمى بينيدكت كامبرباتش، في الجزء الجديد من السلسلة باعتباره الساحر الأعلى بعد ظهوره في 2016، ومن المتوقع ايضاً ان يعيد وونج وشيويتل إيجيوفور لدورهما في الفيلم الأصلي، لمواجهة الأعداء الجدد في العالم الأخر، ومن ضمن الأفلام التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، فيلم Thor: Love and Thunder