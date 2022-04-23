شكرا لقرائتكم خبر عن مرض الثعلبة يهاجم الإعلامية سالي عبد السلام مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإعلامية سالى عبد السلام، عن إصابتها مرة أخرى بمرض الثعلبة فى الرأس، ونشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" "أنا في الابتلاء ده من 2017، آخر مرة جتلي الثعلبة في شعري ومشيت وقالولي مش هتيجي تاني كان من سنتين نفس الشهر ده بالظبط، أبريل 2020".

وأضافت : "عند الناس بتيجي بالواحدة، أنا حتى في دي ربنا بيختبرني بزيادة، سبحانك يا رب، بتليك الله ويختبرك في أكتر حاجة بتحبها أو كانت مميزة زمان والناس فاكرة إنها زي ما هي، والناس كلها بتمدحها وكانت حلوة زمان ويختبرك".

وتابعت : "الرضا من عندك يا رب عشان بدأ يروح مني، سامحني و اعفو عني، معنديش لا قوة ولا طاقة ولا قادرة أصبر وأبدأ من جديد العذاب ده، كان لازم أروح الفطار مع الولاد في الدار ملهمش ذنب وأنا وعدتهم قبل ما أسمع الخبر و أبقى مضطرة انبسط واجبر بخواطر وخاطري مكسور".

وأردفت في حديثها: "رجعت أكتر حاجة بتوجع في الدنيا حقن الكورتيزون في الراس حقن في عضم الراس ١٠ شكات، ٧٠ شكة، والدموع بتقع مني غصب عني والله مع إني عمري ما بعرف أعيط قدام حد، الدكتورة سالي حضنتني ادعوا لي يعفو عني وماخدش كورتيزون كورسات كاملة تاني واتبهدل تاني وأبدأ من أول وجديد تاني والوجع تاني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها".