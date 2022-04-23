شكرا لقرائتكم خبر عن بطل iron man يخسر الكثير من الوزن فى أحدث ظهور له.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن النجم العالمى روبرت داونى بطل الفيلم الشهير iron man، من فقدان وزنه بشكل ملحوظ، حيث نشر فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "إنستجرام"، وهو يستعرض وزنه الجديد، بل ويستعرض عضلات جسده، وهو ما أثار اعجاب الجمهور، والذين أكدوا أن بطلهم المفضل قادر على فعل ذلك بل وفعل المعجزات وهو بذلك السن، حيث أصبح داونى على مشارف الـ 60 من عمره.



داونى بعد فقدانه لوزنه

وكان داونى قد انضم خلال نهاية العام الماضى، إلى ملحمة المخرج الكبير كريستوفر نولان السينمائية الأوساط الفنية "أوبنهايمر"، خاصة أنه التعاون الأول بين الثنائى، بالإضافة لأن الفيلم يشهد نجم آخر هو مات ديمون، ويجسد داونى بحسب موقع IMDB، شخصية لويس ستراوس هو سياسي أمريكي، ولد في 31 يناير 1896 في تشارلستون في الولايات المتحدة، وهو من الحزب الجمهورى.



روبرت داونى

وأكدت تقارير أن العمل كعادة أعمال المخرج نولان من إنتاج ضخم للغاية، وتدور أحداثه حول قصة حياة أحد أشهر الفيزيائين حول العالم، وهو الفيزيائي الأمريكي ومدرس الفيزياء النظرية بجامعة كاليفورنيا اوبنهايمر.

وتمكن نولان من جمع مجموعة كبيرة من النجوم للفيلم، حيث سبق وانضم للفيلم كلاً من النجم العالمي كيليان مورفي فى دور جيه روبرت أوبنهايمر، والنجمة العالمية إميلي بلانت كزوجة الفيزيائي أوبنهايمر، الذى كان جزء لا يتجزأ من مشروع مانهاتن، وعرف بأنه والد القنبلة الذرية.