شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى ترتدي الحجاب والسبب شيخ وإصابتها بأوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت مطربة التسعينات الفنانة حنان ماضي جمهورها بظهور تليفزيوني بالحجاب وبررت ذلك بإصابتها بـ أوميكرون ، وتابعت قائلة : " "أنا جالي اوميكرون وكنت واخده بالي لكن بنتي واختي اتصابوا بعد ما تعدو منى لكن أنا كنت بموت".

وتابعت حنان ماضي قائلة : "لقيت شيخ بيتكلم عن الحجاب وانا كان تفكيري تفكير واحدة بتموت واتحجبت وكملت لأنه احلى حاجة حصلت لي وبنتي تفاجأت بقرار الحجاب وسألتني هكمل غناء ولا لا وانا هكمل".

وأضافت حنان ماضى "الوحش بس الدبابيس وبلاقي الطرحة طارت لو في هوا، وانا اخدت القرار ومحدش يقدر يرجعني عنه أو يراجعني فيه وبعد الحجاب جالي الأغنية في آخر حلقة من أبو العروسة وكنت تعبانة لكن غنيت"

حنان ماضى : كنت متحمسة لإزالة اللغد ولكن الحجاب غير الفكرة

كما كشفت الفنانة حنان ماضي فى برنامج " كلام الناس " على mbc مصر انها كانت تنوي اجراء عملية تجميل ، ولكنها تراجعت على الفور ، حيث كانت متحمسة لإزالة " اللغد " ، ولكن بعد الحجاب ازاحت الفكرة تماماً.

كما سردت الفنانة حنان ماضي أن السيدة أم كلثوم منحتها 5 جنيهات اثناء حضورها بروفة مع والدها ، إذ انقطع النور وحينها شعرت الخوف ، ولكن أم كلثوم احتضنتها ومنحتها خمس جنيهات بعد ذلك .

يذكر أن الفنانة حنان ماضي من مطربي التسعينات وتتمتع بصوت دافئ وعذب واحساس رائع ، وهي من مواليد عام ١٩٦٦ فى محافظة القاهرة ، وقد كان والدها عضوا فى فرقة السيدة أم كلثوم ، حيث تخرجت من الكونسرفتوار المعهد العالى للموسيقى.

حنان ماضى طليقة الموسيقار ياسر عبد الرحمن واكتشفها عمر خيرت

حنان ماضي أكتشفها الموسيقار الكبير عمر خيرت وزوجها السابق الموسيقار ياسر عبدالرحمن بعد أن كانا عازفين كمان في فرقته ، وقد شكلت حنان ماضي ثنائياً ناجحاً مع الموسيقار ياسر عبدالرحمن، ولمعت خلال فترة التسعينات، وقدمت عدة ألبومات ناجحة مثل : عصفور المطر ، ليلة عشق، إحساس ، وشباك قديم.

حنان ماضى نجمة من نجوم غناء تترات المسلسلات فقدمت تترات لأعمال : الوسية 1990، المال والبنون 1993، قصة الأمس 2008، كما أنها شكلت مع علي الحجار دويتو غنائي ناجح أثناء تتر مسلسل اللقاء الثاني ، والتى حملت أسم زي الهواء ، فقد كانت موجودة في الاستوديو كعازفة كمان، وقد تأخر الفنان علي الحجار عن موعد التسجيل، فطلب منها الموسيقار عمر خيرت غناء التتر بصوتها حتى يصل علي الحجار، وبالفعل سجلت حنان الأغنية بصوتها، وعندما وصل علي الحجار وسمع صوتها أعجب به جداً، وطلب منها أن تشاركه في غناء التتر، وقد أعادت معه التجربة مرة أخرى في أغنية "بحلم وافتح عنيا " تتر مسلسل المال والبنون.