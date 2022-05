شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون دولار تكلفة الحلقة الواحدة من مسلسل House of the Dragon الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المسلسل المنتظر House of the Dragon، والمشتق من الرواية الأصلية "الجليد والنار" التي سردت في المسلسل التاريخي Game of Thrones، سيسير على نفس نهج المسلسل الأشهر عالميا، حيث أكدت تقارير صحفية أن تكلفة الحلقة الواحدة من المسلسل ستكون حوالى 20 مليون دولار لكل حلقة، وسيتضمن الموسم الأول 10 حلقات.

مسلسل "Game of Thrones" HBO كلف حوالى 100 مليون دولار لكل موسم، حيث كان سعر الحلقة تقريبا 6 ملايين دولار فى الموسم الأول وارتفع إلى 15 مليون دولار للموسم الثامن والأخير من العرض.



House of the Dragon

HBO أصبحت تمتلك خبرة في إنتاج المسلسلات الكبرى، وهو ما يفسر عدم وجود فارق كبير بين إنتاج الحلقة من الموسم الأخير من GOT، وحلقات الموسم الأول من "House of the Dragon".

وأكدت صحيفة Variety أن مسلسل "The Rings of Power" القادم من أمازون سيكلف ما يقرب من 465 مليون دولار لإنتاج الموسم الأول من ثماني حلقات، بينما قالت المصادر إن السعر الباهظ للموسم الأول من Prime Video "LOTR" ، والذي ظهر لأول مرة فى 2 سبتمبر، يتضمن تكاليف بدء التشغيل لإطلاق المسلسل الذى من المفترض أن ينتشر على مدار عدة مواسم.

أعلنت شبكة HBO عن طرح أولى حلقات المسلسل الجديد House of the Dragon، المشتق من سلسلة Game Of Thrones، بداية من يوم 21 أغسطس المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وكشفت الشبكة عن بوستر رسمي لـ موعد طرح المسلسل المنتظر.

و تدور أحداث مسلسل House of the Dragon المستوحى من كتاب "Fire & Blood" للمؤلف جورج آر مارتن، قبل 200 عام من أحداث Game of Thrones، ويحكي قصة House Targaryen.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.