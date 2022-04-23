شكرا لقرائتكم خبر عن الطالب المعجب طلب من فاتن حمامة 5 جنيهات وأبوه طلق أمه بسببها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيراً ما يتعرض نجوم الفن لمواقف غريبة مع المعجبين ، وكان نجوم الزمن الجميل يتلقون الكثير من خطابات المعجبين والقراء وكان بعض هذه الخطابات يحتوى على رسائل غريبة وحكايات طريفة، ومنها ما حدث مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والتى كانت من أكثر الفنانات اللاتى يتلقين أعداد كبيرة من خطابات القراء والمعجبين.

وذات مرة تلقت فاتن حمامة خطاباً من طالب معجب بها، ووصف لها فى الخطاب خط سيرها وكأنه يسير ورائها ويراقبها دائماً .

وقال لها هذا الطالب أنه يتابعها ويسير ورائها من مكان لأخر ، وعندما ذهب إلى بيته اكتشف أنه فقد 5 جنيهات كانت فى جيبه ، مرجحاً أنها سرقت منه أثناء انشغاله بمتابعتها.

وأخذ الطالب يشرح فى خطابة لفاتن حمامة أن هذا المبلغ أعطاه له والده كى يشترى بدلة جديدة لأنه لم يشترى أى ملابس جديدة منذ 3 سنوات، وعندما اكتشف الأب أن ابنه ضيع هذا المبلغ ثار وغضب ، وعندما تدخلت والدته لتهدأة الأب تصاعد الخلاف وألقى الأب يمين الطلاق على الأم.

وطلب المعجب من الفنانة الكبيرة أن تقرضه مبلغ الخمسة جنيهات حتى يحل المشكلة الأسرية التى حدثت بسبب فقده لهذا المبلغ ولكى يشترى بدلة جديدة ، ووعد فاتن حمامة بأن يسدد لها قيمة المبلغ على أقساط من مصروفه ، مؤكداً أنه يمكنها أن تحصل منه على الضمانات الكافية حتى يسدد هذا القرض.

وأشارت فاتن حمامة إلى أنها ردت على هذا الشاب وأرسلت له الخمسة جنيهات مؤكدة أنها هدية منها ولن تطالبه بسدادها، وبعدها أرسل الشاب خطاباً يشكرها فيه مشيراً إلى انتهاء الخلاف بين والده ووالدته.