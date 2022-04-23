شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم.. رحيل غامض لأنور إسماعيل.. من قتل "عبده القماش"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 23 أبريل 1989، عثر على جثة الفنان أنور إسماعيل داخل شقة مفروشة بحى السيدة زينب، فى ظروف غامضة.

اختلفت الروايات حول طبيعة الوفاة، من بينها أن موته بسبب جرعة زائدة من مخدر "الهيروين"، لكن بعض المقربين منه رفضوا تلك الرواية، وأصروا على وجود شبهة جنائية بالواقعة.

اشتهر الفنان أنور إسماعيل، بدور المعلم فى أعماله الفنية، ومن أشهر أدواره في السينما، دور "عبده القماش"، فى فيلم "النمر والأنثى" مع الزعيم عادل إمام.

ولد الفنان أنور إسماعيل فى محافظة الشرقية عام 1929، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للتمثيل عام 1959، وبدأ حياته العملية مدرسًا مسرحيًا بوزارة التربية والتعليم، ثم انتقل بعد ذلك إلى العمل بالمسرح القومى.

وبدأ إسماعيل حياته الفنية بالعديد من الأدوار الصغيرة، إلى أن التقى بالفنانة نادية الجندى، التى عرضت عليه المشاركة بفيلم "المدبح" لينطلق من بعدها.