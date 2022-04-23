شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للفنون الشعبية والسيرك القومى فى الليلة الـ 14 لبرنامج "هل هلالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الليلة الـ13 للنسخة السادسة من برنامج هل هلالك، اليوم السبت، الذى يقدمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وبرعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بباقة متنوعة من فقرات الفن الشعبى، فى الثامنة والنصف مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالى البرنامج حتى 24 رمضان.

حيث يشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، اليوم السبت، بمجموعة من أشهر استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية بإشراف المخرج هانى النابلسى مدير عام الفرقة، وأيضا يشارك البيت بفقرات مشوقة ومتنوعة من فنون السيرك، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومى .

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا .

وفى "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل".