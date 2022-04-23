شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يحيى سهرة غناية في الأردن.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب اللبناني مروان خورى، لإحياء سهرة رمضانية في الأردن، مساء اليوم السبت، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن السهرات الرمضانية التي يحييها نجوم الغناء والطرب في الدول العربية.

وكان النجم اللبناني مروان خورى، احيا مؤخرا حفلين في اعلراق، الأول كان في مدينة بغداد، أما الثانى فكان في مدينة أربيل، وقدم خلالها عدد كبير من أغنياته أبرزها، كل القصايد، يارب، كمل حياتك، مهلا على قلبى.

وتألق النجم اللبناني مروان خوري، مؤخرا بحفل غنائي كبير على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، بدأها بأغنية "هوا يا هوا" وبعدها قدم عددا من أغانيه منها: "كل القصايد" و"مهلا على قلبي" و"حط النقط" و"يارب" و"كمل حياتك" و"قصر الشوق" و"بتمون" و"الدلعونا"، وقدم اغاني للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب منها "هان الود" و"لما انت ناوي".

وقال مروان خوري إنه سعيد بالغناء للمرة الثامنة في مهرجان الموسيقي العربية، ووجه الشكر لكل القائمين عليه.

وطرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خوري.