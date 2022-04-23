شكرا لقرائتكم خبر عن حفل كلثوميات في سهرة رمضانية بمعهد الموسيقى العربية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية حفلها الشهري الذي يحمل اسم كلثوميات، تخليدا لتاريخ سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، في التاسعة والنصف مساء الأحد 24 أبريل على مسرح معهد الموسيقي العربية، وتحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

يتضمن البرنامج عددا من أشهر أعمال أم كلثوم التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين، منها: "اسأل روحك" لـمحمد الموجي، "سيرة الحب" لـبليغ حمدي، "القلب يعشق" – "دليلي احتار" لرياض السنباطي أداء غادة آدم ورحاب عمر.

جدير بالذكر أن حفلات كلثوميات تاتى تخليدا لسيدة الغناء العربى ام كلثوم وضمن جهود الأوبرا لإحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضاري.

من ضمن نشاطات دار الأوبرا فى رمضان، أحيت الفنانة السورية لينا شاماميان حفلاً ضمن سهرات الأوبرا الرمضانية بمسرح النافورة، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وقدمت لينا خلال الحفل باقة من أغانيها التي يعشقها الجمهور، مثل على موج البحر، بالي معاك، يا مسافرة، تدمر .. الكلام المباح، دلوي، أول مسافر، وغيرها.