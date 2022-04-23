شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح بصحبة فرقة عمرو سليم علي مسرح النافورة.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان مدحت صالح حفلاً غنائياً ضمن برنامج السهرات الرمضانية التي تقيمها دار الأوبرا المصرية بقيادة الدكتور مجدي صابر، وذلك اليوم السبت الموافق 23 أبريل، على مسرح النافورة ، بصحبة فرقة عمرو سليم ، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً ، وسيقدم مدحت خلال الحفل العديد من الأغاني التي يعشقها جمهوره ، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية .

وأطرب مؤخرًا النجم مدحت صالح جمهور سوهاج في آخر أيام مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء في دورته الأولى بعدد كبير من أغانيه، بقيادة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، ومن الأغاني التى قدمها: ماشي في ضلها وزي المليونيرات ووردي ويبان والدنيا دي فيها كام بلياتشو ووعدي وزي ما هي حبها والدنيا لو هتيجي والنور مكانه في القلوب وسوا سوا وأنا ابن مصر كما غنى لمحرم فؤاد أغنية الحلوة داير شباكها.

وافتتح مدحت صالح حفله الغنائي ضمن فعاليات آخر أيام مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء الذي يقام في سوهاج في دورته الأولى بأغنية "برمي السلام على بلدنا الحلوة" وسط هتاف كبير من الجمهور..