رغم خضوعها لثلاثة عمليات التجميل.. سارة الودعاني تتحدث عن خوفها من التجميل!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 23 أبريل 2022 05:47 صباحاً - كشفت الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني عن خوفها من عمليات التجميل وذلك خلال حلولها ضيفة على الاعلامي علي العلياني في برنامج “مراحل” المذاع على قناة SBC.

وقالت الودعاني “أنا انسانة جدا عندي خوف من التجميل حتى الاشياء البسيطة فيلر وبوتوكس ما شاء الله غيري باديين من عمر تسعة عشر وثمانية عشر ولكن انا ما ابتديت فيها لان عندي تخوف من التجميل”.

وعن عمليات التجميل الاخيرة التي خضعت لها في أنفها، قالت “انا كان مقرر لي عملية من عام 2017 بسبب الانحراف في الخشم”.

ووصفت عمليات التجميل التي خضعت لها بـ “التجميل الطبيعي” قائلة “انا ما جيت وغيرت شكلي 180 درجة وذلك الذي جعلني اختار أطباء معينين الذين فعلا يسوون التجميل بالحد المعقول جدا”.