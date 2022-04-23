منذر رياحنة يكشف عن رأيه في محمد رمضان.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 23 أبريل 2022 05:47 صباحاً - قال الفنان الاردنين منذر رياحنة، إن كل فنان له نكهة خاصة به، وذلك في معرض إجابته على سؤاله عن الفنان المصري محمد رمضان.

وأضاف رياحنة خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» عبر شاشة «القاهرة والناس»: «محمد رمضان ممثل خطير ومميز جدًا وشاطر جدًا».

وأوضح أن رمضان قدم دورا لم يكن متوقعًا في مسلسلهما «موسى»، معتبرًا أن رمضان يفاجئ جمهوره بالأدوار التي يقدمها كل سنة.

وتابع: «محمد رمضان فنان ملتزم وحقيقي ولوكيشن التصوير معه رائع جدًا».

ولكن ورغم كل هذه الاشادة غير أن رياحنة أشار إلى أنه يحب مشاهدة الأعمال الدرامية للفنان أحمد عز.