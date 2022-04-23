شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يحيي حفل عيد الفطر بساقية الصاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان عبد الباسط حمودة حفلاً غنائيا بعيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو ، وذلك بقاعة النهر بساقية الصاوي ، في تمام الساعة الثامنة مساءً ، وسيقدم عبد الباسط خلال الحفل العديد من الأغاني الشعبية التي يعشقها جمهوره .

وكان قد انتهى نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة من تسجيل أغنية جديدة من كلمات ناصر حسين، ولحن وتوزيع رامى عبد الباسط، ويشاركه الغناء فيها نجله الأصغر ماجد عبد الباسط، الذى يلقى دعما كبيرا من والده فى مجال الغناء، حيث يهوى أبناء عبد بالباسط جميعهم موهبة الغناء، وهم رامى وكريم وهدير وماجد يملكون أصواتا شعبية مميزة.

وطرح عبد الباسط حمودة مؤخرًا أغنيته الجديدة "عايز فلوس"، التى يشاركه فيها بالغناء المطرب الشعبى حمزة الصغير، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، داخل استوديو مصر، من كلمات إسلام المصرى، ولحن حمزة الصغير، وتوزيع ساسو، وإنتاج سلطان الشن، وإخراج أشرف رمضان .



