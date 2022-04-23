شكرا لقرائتكم خبر عن حفل كلثوميات في سهرة رمضانية بمعهد الموسيقي العربية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية حفلها الشهري الذي يحمل اسم كلثوميات، تخليدا لتاريخ سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم في التاسعة والنصف مساء الأحد 24 أبريل على مسرح معهد الموسيقي العربية وتحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

يتضمن البرنامج عدد من أشهر أعمال أم كلثوم التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين منها "اسأل روحك" لـمحمد الموجي، "سيرة الحب" لـبليغ حمدي، "القلب يعشق" – "دليلي احتار" لرياض السنباطي أداء غادة أدم ورحاب عمر.

الجدير بالذكر أن حفلات كلثوميات تاتى تخليداً لسيدة الغناء العربى ام كلثوم وضمن جهود الاوبرا لإحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء اصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضاري.

من ضمن نشاطات دار الأوبرا فى رمضان، تحيى الفنانة السورية لينا شاماميان حفلاً ضمن سهرات الأوبرا الرمضانية بمسرح النافورة، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً، على ان تتخذ كافة الإجراءات الإحترازية، وستقدم لينا خلال الحفل باقة من أغانيها التي يعشقها الجمهور مثل علي موج البحر ، بالي معاك ، يامسافرة ، تدمر .. الكلام المباح ، دلوي ، أول مسافر ، وغيرهم .