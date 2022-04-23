محمد دياب: بشرى منحتني أول فرصة ربنا يكرمها.. وهكذا كانت رحلتي حتى الوصول لـ"مارفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المخرج محمد دياب، إنه كان مشتتا للغاية في مرحلة دراسته الجامعية وما قبلها، حيث التحق بكلية التجارة لأنه لا يعلم ماذا يريد أن يصبح فيما بعد.

أضاف دياب، في "سبيس" عبر "تويتر"، أنه بعد تخرجه عمل في أحد البنوك، متابعا: "كان عندي أفكار أفلام كنت بقولها للمشاهير اللي بيجوا عندنا البنك، وكانوا كتير، لغاية لما لقيت أكتر من حد فيهم بيقولي أفكارك كويسة".

تابع: "أخدت قرار جريء بالاستقالة، وقررت استلف فلوس وأدرس في أمريكا سنة تأليف، وفعلا بدأت أبقى مؤلف، والإخراج عمري ما درسته، وبعد 4 أفلام عملتهم حسيت إني نفسي يبقالي صوتي الخاص فقررت أخرج، مع إن ده مكنش من أحلامي على الإطلاق".

استكمل: "الفنانة بشرى ربنا يكرمها اقتنعت بيّا وقالتلي هنتجلك أول فيلم مع شركة نيوسينشري، وروحت أول يوم يا جماعة وأنا عمري ما كنت مسكت كاميرا في حياتي، الناس كانت بتضحك، بس أنا كنت واثق في نفسي، كنت عارف إني هطلع قدام الكاميرا صدق، وهخلي الممثلين يبقوا صادقين".

استطرد: "الفيلم الأول طلع جيد، والثاني أحسن، والثالث أحسن، وفضلت كأني في مدرسة، بين كل فيلم والتاني كنت بتفرج وبذاكر، حتى وصلت لما عليه الآن".

ويحقق المخرج محمد دياب نجاحا عالميا كبيرا حاليا من خلال مشاركته في إخراج مسلسل Moon Knight من إنتاج شركة "مارفل".