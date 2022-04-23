شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا في ثانى أيام عيد الفطر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفلا غنائيا، في أبو ظبى بالإمارات، يوم الثلاثاء 3 مايو المقبل، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وكان الهضبة عمرو دياب تألق في ختام فعاليات موسم الرياض، شهر مارس الماضى، بمشاركة النجم محمد حماقي، حيث صعد الي مسرح أبو بكر سالم على أنغام أغنيته "يا أنا يا لاء"، والذي يقدمها في مطلع حفلاته مؤخرا وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغنياته الجديدة والقديمة، ليتفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة أثناء الغناء خاصة عندما قدم الميدلي الشهير لأغاني نور العين والعالم الله وليلي نهاري.

وكان الهضبة عمرو دياب قدم حفلاً غنائيًا بالرياض على مسرح أبو بكر سالم بحضور الآلاف من محبيه وصعد على المسرح مرددًا أغنيته "يا أنا يا لأ"، وبعدها حرص على تحية الجمهور ووجه لهم كلمة قال فيها: "بتوحشوني من فترة لفترة، بيوحشني أجي هنا وأغني وأبقى معاكم، وتملي كده بأبقى سعيد، وبشكر كل اللي نظموا لنا الحفلة والقائمين على الموضوع ده الجميل".