شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سري الحلقة 21 .. عادل المالكي يعترف لشقيقته بمقتل شريف ونور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 21 من مسلسل ملف سري بطولة النجم هاني سلامة، العديد من الأحداث، حيث قابل ليل المصري "محمد محمود عبد العزيز"، كريم الذي كان قد اختبأ من البوليس بعد محاولة قتل يحيي "هاني سلامة"، وطلب كريم منه أن يسافر خارج البلاد، لكنه يؤكد له صعوبة الأمر، ويقترح عليه أن يسلم نفسه، فيطلب كريم منه على كل عام سيسجن فيه مليون جنيه ويوافق ليل ويعطيه أول مليون، ويصل البوليس للمكان فيهرب كريم بشنطة النقود.

يتصل يوسف المالكي "ماجد المصري" بليل ابنه ويخبره بأنه قد خطف عمه "علاء مرسي"، وقد أوشكت أنبوبة الأكسجين التي يعيش عليها على الانتهاء، ويساومه بأن يحضر النقود وإلا سيموت عمه.

على جانب آخر تواجه مريم المالكي "عائشة بن أحمد" أخيها بمقتل شريف المالكي ونور، ويعترف عادل بمقتلهم عندما ذهب لشريف يواجهه بما فعل فيه ووجده يتهجم علي نور فحاول إنقاذها فرفع شريف في وجه المسدس فأخذه منه عادل وضرب الرصاص فأصاب شريف ونور وماتوا.

وأصر يحيي "هاني سلامة" أن يذهب ليزور حازم "إدوارد" صديقه في مستشفى السجن وعندما وصل وجد حالته حرجة ولم يستطع الكلام بطريقه جيدة فحاول التخفيف عنه، وأنه سيخرج من تلك المحنة، بعدها زارته أمنية زوجته "دنيا عبد العزيز"، وحاول حازم معها أن تخبره عن الحقيقة، لكنها رفضت فطلب منها ألا يراها مرة أخرى، فانهارت أمنية ووافقته على ذلك، مؤكدة له أنها بذلك لم يعد لها أي شخص يسأل عنها في الحياة.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.