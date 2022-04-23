شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 21 .. أحمد عز يقبض على تكفيرى فى سيناء بمساعدة منذر رياحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الواحدة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتى تحمل اسم "تمرد"، تعاونا بين ضابط المخابرات العامة (أحمد عز) والشيخ أحمد (منذر رياحنة) والشيخ حمدى، وهما من كبار شيوخ سيناء، من أجل مساعدة الأمن فى الوصول لبعض العناصر الإرهابية، حيث يظهر في المشهد الشيخ أحمد وهو يتحدث بحزن شديد مع حمدى على الحال الذي وصلت عليه البلاد، قائلاً: "الأرض دي طيبة وأصيلة وربنا هيحرسها دايما"

يقابل مروان، الشيخ أحمد الذى يشيد به ويؤكد أنه رجل ما جابتوش ولادة، وأنه شاهد فى عينه الصدق وحسن النية ليرد عليه مروان بأن حربنا واحدة، ويخبره أحمد بأنه أتى بهدية صغيره له ولا بد أن يتسلمها رجال مروان، ألا وهى شخص تكفيري ويقول على نفسه أمير، ويتم تحديد مكانه والمنزل المتواجد فيه مع مداهمته والقبض على هذا العنصر.





يوجه الشيخ أحمد رسالة إلى مروان بعد القبض على العنصر التكفيرى: "هؤلاء الإرهابيين هم دخلاء على أهل سيناء وعاوزين يحرقوها وليس لهم مكان وسطينا ولو لم نخلعهم من جذورهم هيطلعوا تانى، ليرد عليه مروان هذا لن يحدث طالما أنت وأهل سينا موجودين".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.