شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 21 .. كاميليا تعود للمكتب وآدم ينقذ زين ثابت من الشطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل suits سوتس بالعربي، بطولة آسر ياسين وأحمد داود، استمرار محاولة المحامي آدم منصور (أحمد داود) إنقاذ زين ثابت (آسر ياسين) من الشطب من نقابة المحامين؛ بسبب اتهامه بإخفاء وثيقة هامّة في إحدى القضايا القديمة، وهي القضية التي قد تتسبب في إغلاق مكتب المحاماة.

وتمكن آدم من تمهيد الطريق لشريف زيدان (مصطفى درويش) حتى يتوصل إلى أدلة تثبت تورط خصمهم المحامي أمجد بشير(علي قاسم) في استخدام طرق غير قانونية لحل قضاياه، وبذلك تمكنوا من الضغط عليه حتى يتم التوصل إلى تسوية لإنقاذ زين.

وخلال أحداث الحلقة أقنع آدم منصور زميلته في المكتب كاميليا (ريم مصطفى) بالعودة الي مكتب المحاماة لحضور محاكاة المحكمة قبل الجلسة الحقيقية التي تحدد مصير زين، وكذلك أقنع زين بقبول التسوية والوثوق في شريف زيدان، بعد شكوك حول استغلال شريف لتلك القضية ليسحب الإدارة من فريدة لصالحه.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.