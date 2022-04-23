شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 21.. رصد أحداث الخصوص واشتعال الفتنة الطائفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الواحدة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتى تحمل اسم "تمرد" بحدث حزين، إذ توفى طفل موريس (نور محمود) وزوجته إيرين (سمر مرسى) بعد ولادته مباشرة، ويذهب مروان العدوى (أحمد عز) إليه لتقديم واجب العزاء ومواساته، ليأنب موريس نفسه على عدم السفر إلى أستراليا والولادة هناك، حيث قررت زوجته فى اللحظات الأخيرة الولادة فى مصر.

ورصدت الحلقة أحداث العنف التي شهدتها مدينة الخصوص بين المسلمين والأقباط، والتي راح ضحيتها 7 أشخاص، وأصيب 21 آخرون كانت مفتعلة من عناصر الإخوان، حيث يجتمع اللواء يسرى (محمد رياض) وزكريا يونس (كريم عبد العزيز) ويندهشان من وجود خناقة بين عدد من الشباب تنقلب إلى تشابك بين المسلمين والمسيحيين، ويعتبران الغرض من ذلك إحداث فتنة طائفية وحرب أهلية.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.