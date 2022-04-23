شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 21.. محمود حجازى يتحالف مع الشيطان من أجل "البيزنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 21 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، وصول مُحضر من قسم الشرطة إلى منزل مها نعيم الكردى "نورهان" زوجة توفيق عبد الحميد، باستدعائها إلى الشرطة بسبب وصل الأمانة الذى أمضته تحت التهديد ومن تخطيط ياسر "محمود حجازى".

يذهب ياسر "محمود حجازى" إلى أميرة "نانسى صلاح" ومعه ورقة طلاقها – كما طلبت – ويطلب منها أن تضع يده فى يدها من أجل "البيزنس" بإقناع يوسف "أيمن القيسونى" بالموافقة على شراكته فى إنشاء مستشفى خاص، وتوافق أميرة مقابل أن يشهد ياسر على أخته يارا "ريهام حجاج" بمعرفته بعلاقتها بـ خالد "كريم قاسم"، ويوافق ياسر بشرط أن يمضى عقد الشراكة مع يوسف أولاً، وكأنه لا بمانع من التحالف مع الشيطان من أجل البيزنس.



يوتيرن الحلقة 21

ويقرر عماد رشاد تقديم اعتذار لـ يارا "ريهام حجاج" على وسائل التواصل الاجتماعى وتصوير فيديو يقول فيه إن ابنه يوسف "أيمن القيسونى" هو من دبر كل هذا من أجل تشويه سمعتها، وتكشف الأحداث عن أن يوسف "أيمن القيسونى" جنّد زوجة أبيه عماد رشاد لنقل أخباره خاصة أنه يتخذ موقفًا مضادًا له فى قضيته مع يارا "ريهام حجاج".

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.