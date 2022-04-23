شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير اوي 6 الحلقة 21.. مربوحة ترتدى طقما جديدا وأحمد مكى يعانى من السحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوى 6، بمكالمة حزلقوم أحمد مكى، لشقيقه الكبير يبلغه بأنه أرسل له شنطة هدية من الخارج وبها دمية غريبة الشكل ثم يلعب بالدمية العترة "مصطفى غريب" ويضعها فى مكان فى الغرفة ليجدها فى مكان آخر ليجرى فى خوف إلى غرفة والده الكبير.

الكبير اوي 6 الحلقة 21

وترتدى مربوحة "رحمة أحمد" لزوجها الكبير طقما جديدا بعد الأخطبوط والتيجر طقم المهرج ليتفاجأ الكبير ويبلغها أن الأطقم التى ترتديها مثيرة ليدخل مسرعًا العترة وسطهم ويبلغ والده أنه خائف مع الدمية ليذهب معه إلى الغرفة ويأخذها لرميها خارج الدوار فى الترعة ويرجع ليجد الدمية فى الدوار ومربوحة وأولاده وجونى فى رعب ويريدون أن يأتى بشيخ من أجل فك السحر.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.