إبراهيم الحجاج يكشف عن أجره بالأعمال الفنية ويتحدث عن مسلسل "رشاش"

بيروت - نادين محمد - بعد حديثه عن أجره في الأعمال الفنية خلال حلوله ضيفا على برنامج "مراحل" مع الاعلامي علي العلياني عبر sbc تصدّر اسم الممثل السعودي ابراهيم الحجاج محركات البحث على غوغل السعودية وفي عدد من الدول العربية، مشيرًا أنه بات الآن أغلى أجرًا من اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو.



وأكد إبراهيم الحجاج أنه قدم عددًا من الأعمال الفنية، إلا أن البعض منها يندم على تقديمها، مشيرًا أنه شعر بالندم على مشاركته في مسلسل "يلا نسوق"، واصفا العمل بأنه كان سيئا "كل المشاركين معي فيه زعلوا إنه كيف بتنتقد عمل أنت شاركت فيه، لكن في الحقيقة العمل كان سيء وأنا ندمت عليه".

وعن مسلسل "رشاش" قال أنه من أهم الأعمال الدرامية التي قدمت خلال الفترة الماضية، خاصة بعد إشادة الفنان السعودي، يعقوب الفرحان بالعمل وإشارته أن إبراهيم الحجاج أعظم ممثل سعودي في الوقت الحالي.



تابع " مسلسل رشاش واجه العديد من المصاعب خلال تصويرالعمل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن مشاهد الحركة والأكشن والتي كانت ستتسبب في كسر قدمه".

وفي الحلقة ظهر الممثل عبدالمجيد الكناني، والذي كشف عن أجر إبراهيم الحجاج قائلًا "المدة كانت ربع ساعة وأصبحت 6 دقائق وكان أجره عالياً وأعلى من كريستيانو رونالدو»، ولم ينف إبراهيم الحجاج الحديث بل أكد أن أجره كان 45 ألف ريال خلال 6 دقائق".