رشا شربتجي تنفي خبر اعتقالها وتنشر فيديو من كواليس "كسر عضم"

بيروت - نادين محمد - نفت المخرجة السورية رشا شربتجي الأنباء التي راجت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أفادت باعتقالها بسبب جرأة عملها.

وقالت رشا في فيديو برفقة فريق عمل مسلسل ”كسر عضم“، وهم يحضرون للإفطار اليوم من داخل موقع التصوير، لتنفي الأخبار المتداولة".

وكانت رشا أوضحت من خلال منشور على انستقرام " بعد كل هذا الضجيج الذي حدث مؤخراً حول مسلسل #كسر_عضم وادعاءات الأستاذ #فؤاد_حميرة بسرقة فكرة مسلسل #حياة_مالحة منه، أعتقد أنه جاء دوري كمخرجة لأوضح كافة التفاصيل خصوصاً أني مخرجة "كسر عضم" وكنت على وشك تنفيذ "حياة مالحة" في يوم من الأيام ولديّ اطلاع كامل على النصين".

وكان وجّه الكاتب فؤاد حميرة، مؤخرا، اتهامات علنية وصريحة للشركة المنتجة لمسلسل ”كسر عضم“ الذي يعرض حاليا على الشاشات، ويعد من أبرز أعمال الموسم الرمضاني في سوريا والعالم العربي، وقال إن نص المسلسل مسروق من نصه ”حياة مالحة“ الذي لم ير النور.

وكانت كاريس بشار شاركت صورة لفريق عمل المسلسل على تويتر معلقة " أحلى عالم …كسر عضم كل الحب".

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