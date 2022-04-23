بيروت - نادين محمد - لن تصدقوا كيف أصبح شكل ماسة الجمال المعروفة بدور " هدية" في باب الحارة.

بعد مشاركة إحدى الصفحات المختصة بأخبار مشاهير سوريا عبر حسابها على انستغرام صورة للفنانة الشابة ماسة الجمال التي اشتهرت بدور"هدية"، حفيدة أبو عصام التي جسد دوره النجم السوري عباس النوري في مسلسل "باب الحارة" تفاعل عدد كبير من الجمهور مع صورها الجديدة.

وظهرت ماسة شابة أكثر أناقة ونضجا حتى من خلال صورها التي شاركتها عبر حسابها بانستغرام.

من هي ماسة الجمال

هي ممثلة سورية شابة من مواليد 1998ـ بدأت مهنة التمثيل منذ سن صغيرة جدًا، وكان أول أدوارها التلفزيونية في مسلسل ليالي الصالحية بدور شخصية سميرة في الطفولة، ثم شاركت في بعض المسلسلات من بينها: باب الحارة، و الولادة من الخاصرة، وبنات العيلة.

ماسة الجمال ودورها في باب الحارة

لعبت ماسة دور "هدية" في مسلسل "باب الحارة رغم عمرها الصغير فقد وضعت بصمتها ببراءتها وحركاتها العفوية، حتى أنها استمرت في المشاركة بالعمل حتى جزئه السابع.

وكانت "هدية" ابنة "بوران"، التي جسدت دورها الفنانة امية ملص" وزوجها "سليم"، الذي جسد دوره الفنان محمد قنوع، وهي حفيدة" ابو عصام"و"ام عصام" التي لعبت دورها الفنانة صباح الجزائري.

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