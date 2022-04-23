"حبيبي سعودي" تقليد ميريام فارس في ستوديو 22

بيروت - نادين محمد - في حلقة الليلة من برنامج ستوديو 22 الذي يعرض على mbc، قلّد البرنامج هشام الهويش مقدم برنامج كاربول كاريوكي خلال استضافته للفنانة ميريام فارس.

وظهرت من قامت بتقليد ميريام وهي تغني أغنيتها "حبيبي سعودي" ومن قام بتقمص شخصية هشام يصفها بنجمة الإستعراض والرقص والغناء ويقول لها "ماني مصّدق" وهي تعلمه الرقص على طريقة أغنيتها "يمين يسار" وسألها ممازحاً عن هوية زوجها فقالت له "مين ماخدة".

ستوديو 22 يناقش يوميات موظفي القناة مع مديرهم الجديد (حبيب الحبيب) في الموسم الثاني، بعد أن تمكنت القناة من تجاوز الأزمة المالية وبدأت بتحقيق النجاح والشهرة. مواقف مضحكة، غيرة ومنافسة، صداقة ومشاركة، استغلال وحب، خيبات وأفراح.. تجتمع جميعها في مكان واحد.

حبيب الحبيب، ماجد مطرب، عبد العزيز النصار، خالد المظفر، خالد الفراج، هبة حسين، تغريد الهويش، العنود سعود، ريم عبدالله كضيفة على الحلقات، وآخرين. إخراج محمد دحام الشمري، إشراف خلف الحربي.

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