شاهد رعب وخوف سالم الدوسري من تعبان رامز جلال في رامز موفي ستار

بيروت - نادين محمد - سخر الفنان رامز جلال من لاعب الهلال السعودي سالم الدوسري خلال وقوعه ضحية لبرنامجه "رامز موفي ستار" الليلة قائلا "إيه النضارة دي، دي نضارة أحمد زكي في مستر كاراتية.. والتسريحة دي اسمها تسريحة الهدهد، إحنا بناخد مقاس شريهان مش لاعيب كرة، تحسه خارج من سجن الاستئناف.. يا خبر أسود يا جدعان، إيه الدقن والسكسوكة دي".



تابع "معانا لعيب من اللعيبة العالمية.. محدش زيه في شهرته.. بيعرف يجيب جول وهو بيتكلم في التليفون.. عاصفة الملاعب".

وبعد اكتشاف المقلب وإظهار رامز نفسه لسالم أمسك اللاعب برأسه، قائلا "راسي راسي"، وعندما اتجه إليه رامز لسؤاله عن حاله، أضاف "لا تمسكني رجاء".

وعندما طلب منه المسامحة، قال "مسامحه صراحة" غير أنه أكد أنه لم يكن يتوقع ما حدث.

وعلق رامز على صورته برفقة الدوسري على تويتر "الحمدلله سالم الدوسري خرج من المقلب سالم".

هذا العام وجد رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف عن كل عام للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر.

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