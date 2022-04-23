هل تنفصل كورتني كارداشيان عن زوجها ترافيس باركر؟!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور حوالي الأسبوعين على زواجهما، غير القانوني، في ولاية لاس فيغاس الأمريكية، تصدر اسم الثنائي كورتني كارداشيان وترافيس باركر عناوين الأخبار، حيث يعيش الثنائي حالياً خلافات قد تصل إلى الانفصال.

فقد ذكرت مجلة OK الأمريكية أن نجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كارداشيان​ والموسيقي ​ترافيس باركر​ يواجهان مشاكل كبيرة واختلافاً حاداً في وجهات النظر حول مستقبليهما.

وقد ذكرت مصادر مقربة من الثنائي أن لكل منهما آراءه وأفكاره الخاصة المختلفة في العديد من الموضوعات، وذلك من المؤكد سيجبرهما على اتخاذ قرار تأجيل زفافهما الرسمي الذي كان من المتوقع ان يتم قريباً جداً.

ولكن حتى الساعة لم يعرف إن كانت هذه المشاكل ستؤدي إلى الانفصال فعلياً أو فقط تأجيل حفل الزفاف الرسمي.

يشار إلى أنه بعد ساعات قليلة من حضورهما حفل توزيع جوائز غرامي السنوي رقم 64 معاً، فاجأ ترافيس باركر وكورتني كارداشيان الجميع بزواجهما؛ حيث اتجها إلى كنيسة صغيرة في لاس فيغاس One Love Wedding Chapel في حوالي الساعة 1:30 صباحاً، لإتمام مراسم الزواج، حسبما ذكرت TMZ.

ونقلت TMZ عن مصادر مقربة من الثنائي أن كورتني كارداشيان، 42 عاماً، وباركر، 46 عاماً، لم يسمحا بالتقاط الصور، بينما رافقهما مصورهما وأفراد الأمن الخاص بهما.

وقالت المصادر أيضاً إنه ستكون هناك عدة احتفالات أخرى بالكثير من الضجة.

وقال مصدر لـPage Six على وجه الحصر، إن زواج كورتني وباركر لم يكن قانونياً، بمعنى أن كورتني كارداشيان وترافيس باركر ليسا متزوجين بشكل قانوني.

وقال المطلعون المقربون من الزوجين في البداية إنهم كانا مستعدين برخصة زواج قدماها إلى صاحب الكنيسة الذي كان أيضاً شاهداً. ومع ذلك، أخبر مصدر في الكنيسة في وقت لاحق TMZ أنهما لم يحصلا في الواقع على ترخيص، وبالتالي فإن الزواج ليس قانونياً.

ولا يوجد سجل للزوجين المتقدمين أو الحصول على رخصة زواج في مقاطعة كلارك. كما ينص موقع One Love Wedding Chapel صراحة على ما يلي: “يجب الحصول على ترخيص زواج قانوني قبل مراسم الزواج”، وأنها لن تعقد حفلاً بدون ترخيص زواج.

وتُظهر سجلات مقاطعة كلارك الخاصة بتراخيص وشهادات الزواج أيضاً أن الزوجين لم يتقدما بطلب للحصول على واحدة أو يتلقياها. ولم يرد ممثلو الزوجين على الفور على طلب Page Six للتعليق.