يزن السيد: أحب الشخصيات الإشكالية وأستشير قصي خولي بهذا الموضوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان يزن السيد أن الأدوار الإشكالية التي تنضوي على شخصيات “المشكلجي ” تعجبه أكثر ويستطيع إثبات موهبته فيها بشكل أكبر خاصة وأنه لم يحصل على أدوار بطولة لأن عدداً كبيراً من المخرجين يرون فيه الممثل “الحليوة” فقط، مشيداً بالاهتمام والفرص التي منحته إياها المخرجة رشا شربتجي حيث كان تعاونهما الأول “بنات العيلة” نقطة تحول في مسيرته وصولاً إلى مسلسلها الأخير “كسر عظم” الذي يحقق نسبة مشاهدة مرتفعة والذي حاول فيه أن لا يكون للشكل أي دور وتعمّد “تشويه” وجهه ليقنع المتلقي.

وأكد يزن في حديث لبرنامج ” المختار” عبر إذاعة “المدينة إف إم” أن المسلسل فتح قضايا جديدة وسلط الضوء على مشكلات موجودة في صميم المجتمع وأن ما يثار حول “سرقة” النص من الكاتب فؤاد حميرة نفته الشركة والمخرجة التي أكدت عدم وجود تشابه بين النصين رغم ملكية الشركة لهما.

ورأى يزن أن مسلسل “جوقة عزيزة” الذي يشارك فيه هذا العام لم يحقق النجاح كما كان متوقعاً.

وحول الصورة النمطية التي يحملها المتابعون عنه بسبب طبيعة أدواره أو الطبيعية الزائدة كما يسميها عبر منصات التواصل الاجتماعي قال يزن إنه يحاول في كل عمل أن يكسر هذه الصورة عبر إثبات قدراته التمثيلية معتبراً أن ما ينشره على صفحاته هو أسلوب حياته الذي يعيشه بعيداً عن التمثيل وعلى الناس أن تتوقف عن إطلاق الأحكام المسبقة على المشاهير وربط حياتهم بما يقدمونه في المهنة.

وعن مسلسله “سنة أولى زواج” قال يزن إن المسلسل كان محاولة لخلق فرصة له رغم ضعف الإمكانيات وإنه اقترح دانا جبر للبطولة بعد اعتذار جيني اسبر.

وعن البطولات قال يزن إن أغلب الممثلين يقبلون ما يعرض عليهم إلا استثناءات قليلة أثبتت نفسها وأخذت فرصاً مهمة مثل باسل خياط وقصي خولي وتيم حسن، ولكن البقية يقبلون ما يعرض عليهم وليسوا في مكان يسمح لهم بالاختيار، وتحدث يزن عن دخوله التمثيل بعد عمله في مجال المونتاج التلفزيوني لسنوات، مؤكداً أن الأمر كان بالصدفة وأنه يحاول تطوير نفسه دائماً عبر استشارة عدد من أصدقائه قبل كل دور ومنهم قصي خولي وأدهم مرشد وغيرهم.