إطلاق سراح حبيب ريهانا بكفالة مالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكر موقع TMZ الأمريكي أنه بعد اعتقال آيساب روكي، حبيب النجمة العالمية ريهانا، تم تفتيش منزله ومصادرة صندوق يعتقد أنه يحتوي على دلائل لها علاقة بحادثة إطلاق النار المتهم بها.

وبعد ذلك تم إطلاق سراح ASAP Rocky من مركز شرطة لوس أنجلوس، إنما مقابل كفالة بقيمة 550,000 دولار أميركي.

وبقيت القضية حالياً بين يدي المدعي العام، الذي سيأخد قرار توجيه التهم له أو التحفّظ عليها؛ بناءً على نتائج التحقيقات.

وكانت شبكة (إن. بي. سي نيوز) قد ذكرت أن الشرطة ألقت القبض على مغني الراب الأميركي آيساب روكي، واحتجزته لحظة وصول طائرته الخاصة القادمة من باربادوس إلى مطار لوس أنجليس الدولي يوم الأربعاء في 20 أبريل/ نيسان 2022.

ووجهت الشرطة له تهمة محاولة القتل، في حادثة إطلاق نار حصلت في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2021.

وورد في التفاصيل، بحسب التقارير، أن ضباط إدارة شرطة لوس إنجلوس وسلطات الهجرة والجمارك الأميركية أقدموا على اعتقال النجم البالغ من العمر 33 عاماً، والذي وصل إلى متن طائرة خاصة من الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي، حيث كان يقضي عطلته مع حبيبته الحامل النجمة العالمية ريهانا.

أما عن تفاصيل الحادثة، فيواجه آيساب روكي، واسمه الحقيقي راكيم مايرز، تهمة ضلوعه في واقعة إطلاق نار في هوليوود في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2021، حيث ادعى الضحية أن آيساب وشخصين آخرين اقتربوا منه بمسدس، بينما كان يسير في الشارع، حيث قام آيساب بإطلاق النار عليه، وتحديداً من ثلاث إلى أربع رصاصات، حيث أصابت رصاصة يده اليسرى.

وحتى الساعة لم يعرف أي تفاصيل أخرى عن الحادثة، كما أن محامي آيساب روكي لم يعلق على الموضوع، ولم يصدر أي بيان حول ما حدث.