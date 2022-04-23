شريهان توجه رسالة لابنتها في يوم ميلادها.. ماذا قالت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الفنانة القديرة شريهان تهنئة ورسالة خاصة إلى ابنتها “لولوة” وذلك بمناسبة عيد ميلاد الأخيرة، والذي يوافق اليوم الجمعة 22 من أبريل، حيث تمنت لها حياة وعاماً سعيداً تُحقق فيه كل طموحاتها.

ونشرت شريهان لقطة لابنتها عبر خاصية الاستوري حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام وعلقت عليها: «عيد ميلاد سعيد يا روحي»، فيما نشرت لها لقطة آخرى أيضًا عبر حسابها لتواصل تهنئتها بيوم ميلادها.

هذا وكانت قد ظهرت الفنانة الاستعراضية شريهان، بشكل خاص أثناء حفل افتتاح قرعة نهائيات كأس العالم 2022، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر أبريل الجاري.

وتحدثت شريهان في كلمة متلفزة أمام الجماهير قائلة إن قطر التي تستضيف النسخة الحالية من كأس العالم، تمثل جميع الدول العربية، وبدت الفنانة متألقة في ظهورها بفستان غاية في الأناقة، وظهرت أشبه بالأميرات.

وخلال فيديو تقديمي للبطولة وعرض رسمي لكرة بطولة كأس العالم ظهرت شيريهان وقالت كلمة تحدثت من خلالها عن الإنسانية ورحلة الإنسان حيث تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

وقالت شريهان خلال تقديمها الحفل: “أتشرف بوجودي بينكم بهذا الحدث الدولي الكبير وما أعظمه من حدث وما أبدعه واقع وتاريخ وإن كانت قطر هي من ستنظم هذا الحدث كاس العالم 2022 إلا أنها بطولة كل العرب.. العرب جميعاً هم من سيستضيف كل العالم”.

وأضافت شريهان: ” من 12 عاماً رأيت وسمعت كلمة قيلت وهذه الكلمة لمست قلبي كمواطنة عربية مصرية فرحت وسعدت وسرحت وتمنيت وقتها ان تكون الكلمة حقيقة وواقع وليست حلما..وبالعزيمة والتحدي والإصرار والعمل الجاد وبالفعل تحول الحلم إلى حقيقة وواقع”.