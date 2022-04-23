حفيدة “أبوعصام” في “باب الحارة”.. هكذا أصبحت بعد 15 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت ماسة جمال، التي أدت دور “هدية” حفيدة “أبوعصام” في مسلسل “باب الحارة”، الأضواء خلال اليومين الماضيين، بعد ظهورها في صورٍ كشفت عن ملامحها الشابة التي أصبحت عليها.

وجاء هذا الظهور بعد مرور 15 عاماً على مشاركة الطفلة “هدية” في مسلسل البيئة الشامية الشهير، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل يتفاجؤون بصورها وملامحها الشابة التي أصبحت عليها، مشيرين إلى أنها كبرت بسرعة، وأن الزمن يمر مسرعاً، وأنها أصبحت جميلة جداً بالغمازات الموجودة في وجنتيها.

وكانت ماسة جمال قد شاركت في مسلسل البيئة الشامي وهي بعمر 8 أو 9 سنوات تقريباً، أي أنها اليوم أصبحت في الـ24 من عمرها تقريباً، حيث تشير بعض المعلومات المتداولة إلى أنها من مواليد عام 1998، وأدت حينها دور الطفلة “هدية”، ابنة بوران (أمية ملص)، وسليم (محمد قنوع)، وحفيدة كلٍ من أبوعصام (عباس النوري)، وسعاد (صباح الجزائري).

وعلى الرغم من أن ماسة جمال قدمت في طفولتها العديد من الأدوار التمثيلية، حيث قدّمت أوّل أدوارها في مسلسل “ليالي الصالحية”، كما شاركت في بعض المسلسلات منها: “الولادة من الخاصرة، وبنات العيلة”، إلا أن الجمهور يعرفها بدور “هدية”، وهو الاسم الراسخ في أذهانهم لها، لما حققه هذا المسلسل من نجاحٍ كبير وقت عرض الأجزاء الأولى منه.

وتغزّل الجمهور بجمال الفنانة الشابة، وقالوا إنها تصدح بالأنوثة بشعرها القصير المجعد وابتسامتها اللطيفة وغمازتيها الجميلتين.

وطالبها الجمهور بعدم إجراء أي عمليات تجميل في وجهها على غرار بعض الفنانات الشابات، بل أن تحتفظ بملامحها الطبيعية، لأنها مميزة حسب رأيهم.

ويبدو أن ماسة شاركت تلك الصور التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر حسابها على “إنستغرام”، والذي يتابعها عليه نحو 35 ألف شخص، وهو حسابٌ يتضح من تاريخ نشر الصور فيه أنه حديثٌ جداً، إذ يعود تاريخ أول صورةٍ منشورةٍ عليه إلى شهر يناير من هذا العام.

ويضم حسابها هذا مجموعةً من الصور لها، من بينها صورٌ لها من مراحل طفولتها الأولى، وكذلك صور لشخصية “هدية” التي قدمتها ورسخت في أذهان الجمهور.