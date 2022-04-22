أكبر كلب في العالم سناً يحتفل بعيد ميلاده

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 5 ثواني

تداول رواد التواصل الإجتماعي صوراً للكلب أثناء تواجده في إحدى صالونات التجميل للعناية ببشرته في عامه الـ21، بأكبر أنواع الترف من خلال طلب سيارة خاصة ليتمكن من الذهاب إلى الصالون بها و تقديم افخر انواع الطعام للكلب في ذلك اليوم.

احتفلت سيدة في ولاية فلوريدا بعيد ميلاد كلبها البالغ من العمر 21 عاماً، و اعتباره أكبر كلب في العالم من فصيلته بأنواع متعددة من الترف و الرفاهية.

واحتفل الكلب في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعيد ميلاده من خلال الذهاب إلى صالون تجميل خاص بالكلاب في أمريكا للعناية ببشرته، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ” ديلي ستار” البريطانية.

وتقول السيدة مالكة الكلب إن الامر بالنسبة لها مختلفاً بعض الشئ، فهي ترى أن ذلك الكلب ليس مجرد كلباً عادياً بل تعتبره أحد أبنائها فهو عاش بجوراها لمدة 21 عاماً فأصبح أحد أفراد الاسرة و يجوز له الدلال و الرفاهية في عيد ميلاده كأحد أفراد الأسرة.

وكان رواد التواصل الإجتماعي كانوا منبهرين للغاية بسبب إهتمام السيدة بالكلب في عيد ميلاده و ازداد عدد متابعي الكلب عبر وسائل التواصل الإجتماعي آلاف المتابعين.