“روز وليلى” يجمع يسرا ونيللي كريم لأول مرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - أبريل - 2022 6:15 مساءً

بالرغم من دخولها الساحة الفنية منذ حوالي لـ15 عاماً لاتزال نيللي كريم، لم تشارك بأي عمل فني مشترك مع الفنانة المصرية يسرا، وعلى هذا تلتقى النجمة الكبيرة يسرا بالفنانة نيللى كريم لأول مرة تليفزيونياً من خلال بطولة مشتركة بعنوان “روز وليلي”.

ويضمّ العمل نخبة من نجوم ونجمات الدراما، وهو أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية فى الكتابة والإخراج، حيث كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطانى كريس كول صاحب أعمال فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائى والتلفزيونى البريطانى أدريان شيرجولد، تأتى قصة “روز وليلى” فى إطار من الكوميديا السوداء.

وضمن سياقٍ مليء بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محققتين مستقلتين يتم التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفى كبرى يجرى التخطيط والإعداد لها فى مصر.

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتان اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة نفسيهما فى قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تعرض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مقربةً “روز وليلى” خطوة بعد أخرى نحو حل اللغز وكشف ملابسات القضية.