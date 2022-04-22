“الشحرورة صباح”.. مفاجأة مسلسل Moon Knight

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبح مسلسل “Moon Knight” حديث الجمهور، فمع عرض كل حلقة من حلقاته يفاجئ المتابعين بمفاجأة جديدة خاصة باللمسات المصرية التي وصلت إلى أحدث أعمال مارفل.

وآخر مفاجأة كانت بانتظار المتابعين والجمهور العربي في الحلقة الرابعة للمسلسل، هي الاستعانة بأغنية “ساعات ساعات” للنجمة اللبنانية الراحلة صباح، والتي تعد من أشهر الأغاني العربية على الإطلاق.

وظهر مقطع من الأغنية في مشهد ظهرت فيه مي القلماوي، أثناء قيادة السيارة وبجانبها أوسكار إسحاق، وهما في طريقهما إلى المقابر، ما أدى إلى تفاعل عربي كبير مع المشهد، وتم تداوله بكثرة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حماسهم وإعجابهم باللمسات العربية التي اقتحمت العالمية بهذه الطريقة الرائعة، خاصة أن الحلقة الرابعة من المسلسل لم يخرجها المخرج المصري محمد دياب، بل من إخراج كل من جاستن بنسون وآرون مورهيد، إلا أنها مازالت تتسم بـ”التاتش المصري”، على حسب تعبير المتابعين.

الجدير بالذكر أنه خلال الحلقات السابقة استعان المخرج محمد دياب ببعض أغاني المهرجانات المصرية الشهيرة والأخرى العربية المعروفة أيضاً، ومن بين تلك الأغاني “ملوك” للفنان أحمد سعد وعنبة، و”خسارة” لعبدالحليم حافظ، و”بحلم معاك” لنجاة الصغيرة، مع ظهور مميز للفنانين: أحمد داش وعمرو القاضي، في بعض المشاهد.

أعرب المخرج المصري محمد دياب عن مدى تحمسه لعرض بقية حلقات المسلسل الشهير، متمنياً أن تعرض الحلقة الأخيرة منه في منطقة الأهرامات بالجيزة، وبحضور جميع أبطال العمل، نظراً لما تحمله من مفاجآت غير متوقعة للمصريين.

والجدير بالذكر أن مسلسل “Moon Knight” يتكون من 6 حلقات، وهو من تأليف جيريمي سلاتر، وبطولة إيثان هوك في دور الدكتور آرثر هارو، وأوسكار إسحاق، ومي قلماوي، وأخرج بعض الحلقات المخرج المصري محمد دياب، وهو أول مشروع من إنتاج شركة مارفل لمخرج عربي، بالإضافة إلى المخرجين جاستن بنسون وآرون مورهيد.