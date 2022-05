شاهد.. يسرا ترقص احتفالًا بانتهاء تصوير “أحلام سعيدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى فريق عمل مسلسل “أحلام سعيدة” من تصوير مشاهد المسلسل، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

واحتفل فريق العمل، وعلى رأسهم الفنانة يسرا، بانتهاء تصوير آخر مشاهد المسلسل بالتزامن مع عرضه، إذ سيطرت روح الفرح والضحك والرقص بين الفريق مع رفع شارة الانتهاء.

وظهرت في الفيديو، الذي نشرته شركة العدل جروب، بطلات العمل الثلاث: يسرا وغادة عادل وشيماء سيف، مع باقي فريق المسلسل، وهم يرقصون ويحتفلون باستكمال مشاهد المسلسل بعد فترة تصوير استغرقت ما يقرب من 4 أشهر.

وتدور قصة وأحداث مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهن 3 سيدات يعانين الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر ليخضن معاً تجارب مهمة في حياتهن، فتساعدهن تلك التجارب في التغلب على مشاكلهن، ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.

مسلسل “أحلام سعيدة” تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل، وبطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نورالدين، وجيهان الشماشيرجي، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التلفزيونية، حيث قدما معاً الجزء الأول من مسلسل “سراي عابدين” عام 2014.

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة يسرا مع الفنانة نيللي كريم في مسلسل جديد، يحمل اسم “روز وليلى”، كأول عمل يجمعهما.

والمسلسل من كتابة المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول، صاحب أعمال: “Mad Dogs”، و”Ana”، و”Pelican Blood”، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرغولد، الذي يحفل سجلّه بأفلام، مثل: “Mad Dogs”، و”Cardella”، و”On the Way to Denmark”، وغيرها. أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن، وصفاء أبو رزق.